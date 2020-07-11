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Aktüel

GÜNCELLEME - Ordu'da kadın cinayeti: 2 ölü

Fatsa ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla vuran kişi, polisin "dur" ihtarını duyunca intihar etti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-11 16:44:44 -
GÜNCELLEME - Ordu'da kadın cinayeti: 2 ölü

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi, ardından intihar etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan yakınlarının yanına gelen Sema D. ile Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde karşılaştığı Kemal E. arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal E, tabancayla Sema D'ye ateş etti.

Olay yerinde o sırada araç yıkatan polis ekipleri, silah sesleri üzerine dışarı çıkarak Kemal E’ye "dur" ihtarında bulundu.

Bunun üzerine Kemal E, kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Kemal E. ve Sema D, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakıma alınan Kemal E. ise bir süre sonra yaşamını yitirdi.

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