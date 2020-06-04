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Aktüel

GÜNCELLEME - Niğde'de tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-04 23:29:12 -
GÜNCELLEME - Niğde'de tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye Niğde ve Bor belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne ait bir TOMA da yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle yükselen duman kentin bir çok noktasından görüldü.

Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

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