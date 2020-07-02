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Aktüel

GÜNCELLEME - Myanmar'da yeşim madeninde heyelanda 113 madenci öldü

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:30:12 -
GÜNCELLEME - Myanmar'da yeşim madeninde heyelanda 113 madenci öldü

ANKARA (AA) - Myanmar'daki yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen heyelanda 113 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi.

Yetkililer, heyelanda 113 madencinin öldüğünü açıkladı.

Toprak altında kalan işçiler için arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Myanmar'daki heyelanda madende yaklaşık 200 kişinin bulunduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Madende yaşamını yitirenlerin çoğunun göçmen işçiler olduğu belirtiliyor.

Myanmar hükümeti, 26 Haziran'da yağmur mevsimi boyunca sıkça görülen toprak kaymaları nedeniyle Hpakant bölgesinde 3 aylık maden yasağı getirmişti.

Hpakant'ta özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde sık sık toprak kaymaları meydana geliyor.

Aynı bölgede geçen yıl nisan ayında bir maden ocağındaki toprak kaymasında 54 kişi hayatını kaybetmişti.


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