  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Muğla'da otomobil devrildi: 3 ölü
Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'da otomobil devrildi: 3 ölü

YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-23 22:04:00 -
GÜNCELLEME - Muğla'da otomobil devrildi: 3 ölü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ADD 588 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu eski Dalaman Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Sezer Özdamar ile Tolunay Sümbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özdamar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kardeş oldukları öğrenilen Sezer ve Mutlu Özdamar'ın, arkadaşları Tolunay Sümbül ile denize girmek için gittikleri Fethiye ilçesinden dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aklınca Türkiye’yi tehdit etti! “Rusya harekete geçer”
Dünya

Aklınca Türkiye’yi tehdit etti! “Rusya harekete geçer”

İngiltere’de çalışan Yunan enerji uzmanı Ilias Tsagas, Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz çalışmalarına Rusların ve ABD’lilerin müsaade et..
Nihat Doğan'dan skandal sözler
Dünya

Nihat Doğan'dan skandal sözler

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınmasından rahatsız ola..
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı