GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık bölge ve ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık bölge ve ziraat alanında yangın çıktı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale edildi.
Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.