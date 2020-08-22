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Aktüel GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:07:52 -
GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık bölge ve ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık bölge ve ziraat alanında yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale edildi.

Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.


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