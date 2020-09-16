GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 10 arazöz, dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.