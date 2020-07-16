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Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:23:13 -
GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.

Gobun Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye havadan iki helikopterle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışması yapılan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü


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