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Aktüel GÜNCELLEME - Muğla'da arkadaşlık sitesine üye yapma vaadiyle "nitelikli dolandırıcılık" iddiası
Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'da arkadaşlık sitesine üye yapma vaadiyle "nitelikli dolandırıcılık" iddiası

Bodrum ilçesinde başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:51:50 -
GÜNCELLEME - Muğla'da arkadaşlık sitesine üye yapma vaadiyle "nitelikli dolandırıcılık" iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arkadaşlık sitesine üye yapma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, arkadaşlık sitesine üye olma vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren kişilerin şikayeti üzerine, şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, şüphelilerin İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 2 katlı evi ofis olarak kullandığı belirlendi. Çağrı merkezi işlemlerinin yapıldığı eve düzenlenen operasyonda, 27 cep telefonu, 75 sim kart, 6 bilgisayar, 20 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler ve ele geçirilenler, polis kamerasınca kaydedildi.

Muğla'nın yanı sıra farklı illerden 50'ye yakın kişinin 1 milyon liranın üzerinde dolandırıldığı tahmin edilen olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli Muğla'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G., D.E. ve N.İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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