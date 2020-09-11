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Aktüel GÜNCELLEME - MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu
Aktüel

GÜNCELLEME - MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu

Yurt dışı operasyonuyla yakalanan PKK/KCK mensubu İsa Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi ZANLININ ADLİYEYE GETİRİLMESİ VE AYRINTILAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:03:35 -
GÜNCELLEME - MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu

İSTANBUL (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan PKK/KCK mensubu İsa Özer, Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

MİT'in, Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi. Özer, Bakırköy Adliyesine getirildi.

PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer, Romanya'da PKK yanlısı bir derneğin üyesi olarak Türk vatandaşlarından zorla para aldığı ve haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kalmış, sonrasında sınır dışı edilmişti.

Özer 2012'de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanmış, tahliye olduktan sonra 2014'te sözde "PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi" olarak görev almış, hakkında arama kararı çıkarılması üzerine de yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı.

Bir süredir Odessa'da olduğu ve terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmişti.

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer'in, "suçu ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak” ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da hakkında açılmış çok sayıda dava bulunuyor.

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