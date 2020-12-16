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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de mantar toplarken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de mantar toplarken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

DÜŞEN KİŞİNİN KURTARILMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:36:32 -
GÜNCELLEME - Mersin'de mantar toplarken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşen kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin dağlık kesimlerinde mantar toplamaya çıkan M.B, bulunduğu yerde dengesini kaybetmesi sonucu kayalıktan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AKUT ekiplerinin de katıldığı kurtarma çalışmaları sonucu M.B, düştüğü yerden çıkarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirlenen M.B, Gülnar Devlet Hastanesi kaldırıldı.

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