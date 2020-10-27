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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Anamur ilçesindeki yangın nedeniyle bölgedeki 50 hane tedbiren boşaltıldı - Mersin-Antalya kara yolu kapatıldı EVLERİN BOŞALTILMASI VE YOLUN KAPATILMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:17:39 -
GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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