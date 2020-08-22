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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-22 17:20:42 -
GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Tekeli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip ile 3 helikopter, 10 arazöz ve iki su tankeri yönlendirildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalara Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden gönderilen bir uçak da destek verdi.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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