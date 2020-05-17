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GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:18:11 -
GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kargıcak Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda personel ile 7 arazöz, üç su tankı ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden iş makineleri de sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektar kızılçam ormanı ve tarım arazisinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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