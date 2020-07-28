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Aktüel

GÜNCELLEME - Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi kadın tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-07-28 21:39:45 -
GÜNCELLEME - Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi kadın tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, taksi ile kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirdiği belirlenen Fatma A, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlının aynı suçtan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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