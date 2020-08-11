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Aktüel

GÜNCELLEME - Kütahya'da kaybolan 8 yaşındaki çocuk bulundu

ÇOCUĞUN BULUNMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:03:02 -
GÜNCELLEME - Kütahya'da kaybolan 8 yaşındaki çocuk bulundu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da evinin önünde oynadığı sırada kaybolan 8 yaşındaki çocuk polis ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi Süleyman Şah Sokak'ta ikamet eden İlyas ve Aysel Avşar çifti, evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki oğulları Muhammed Arda'nın kaybolduğunu, komşularının desteğiyle yaptıkları aramalardan sonuç alamadıklarını belirterek İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Kaybolmadan önce üstünde kahverengi kareli gömlek, siyah pantolon ve ayağında terlik bulunduğu belirtilen çocuğun bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada bir yakınının evine gittiği belirlenen çocuk, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

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