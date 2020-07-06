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Aktüel

GÜNCELLEME - Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Olayla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-06 23:53:37 -
GÜNCELLEME - Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Meydan Mahallesi Karaca Sokak'ta Emrah Ş. ile Harun Uslu (26) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Uslu, göğsünden bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Harun Uslu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Emrah Ş, polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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