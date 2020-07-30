  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-30 22:48:45 -
GÜNCELLEME - Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Beyşehir ilçesinde, emniyet mensuplarının takibe aldığı A.Y. ve B.K'nin yaşadığı evlere operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramada, 50 kilo 356 gram esrar, 73 kök hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 283 mermi, 21 av tüfeği, 1129 av tüfeği fişeği, 354 sikke ile suç geliri olduğu değerlendirilen 244 bin lira ele geçirildi.

Ekipler, aramalarda bulunan fotokapan, dürbün ile uyuşturucu yapımında kullanılan hassas teraziye de el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden Beytullah Y. ve Ahmet Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken A.Y. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı