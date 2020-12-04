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Aktüel GÜNCELLEME - Konya'da polise ateş açıp kovalamacada yakalanan uyuşturucu kullanıcısı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Konya'da polise ateş açıp kovalamacada yakalanan uyuşturucu kullanıcısı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-04 20:36:15 -
GÜNCELLEME - Konya'da polise ateş açıp kovalamacada yakalanan uyuşturucu kullanıcısı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da polise silahla ateş açtıktan sonra yaşanan kovalamaca sonrası gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Üç gün önce Musalla Bağları Mahallesi Belh Kavşağı'nda gece saatlerinde polise ateş edip kaçan, dün de polis ekiplerince gözaltına alınmaya çalışırken kovalamaca sonucunda yakalanan uyuşturucu kullanıcısı Hamza T'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hırsızlık, taciz ve uyuşturucu kullanma gibi 35 ayrı suç kaydının olduğu belirlenen zanlı, "silahlı tehdit", "silahlı yağma", kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlamalarıyla sevk edildiği Konya Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hamza T'nin, emniyete götürülürken kafasıyla ekip aracının camını kırdığı, üzerinde yapılan aramada ise bir miktar metamfetamin bazlı uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

Musalla Bağları Mahallesi'nde ilk yaşanan olayda zanlının, sokağa çıkma yasağına rağmen aracıyla dışarı çıktığı, polis ekiplerince aracı görülen Hamza T'ye uyarı amacıyla siren çalındığı, zanlının ise polis aracına doğru tabancayla ateş ederek karşılık verdiği öğrenildi.

- Olay

Selçuklu ilçesi Hacı Kaymak Mahallesi Şair Seyfi Sokak'ta, elindeki tabancayla intihar edeceği söylenen ve uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirlenen Hamza T. bölgeye gelen polis tarafından gözaltına alınmak istenmiş, ancak polisi gören Hamza T. elindeki silahla ateş açarak kaçmaya başlamıştı.

Polisten kaçışı sırasında iki aracı silah soruyla gasbeden zanlı, Kılınçarslan Mahallesi Öğün Sokak'ta araçtan inerek bir apartmanın bahçesine girmiş, kendisini arayan polislere silahla ateş açmış, ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.

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