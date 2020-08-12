GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ
KONYA (AA) - Konya’nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Halil İbrahim Öz yönetimindeki 06 BKL 203 plakalı otomobil, Yunak-Akşehir kara yolunun 6. kilometresinde Halil İçen idaresindeki 42 Y 1423 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Esma Akın (65) yaralandı.
Konya ve Akşehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Esma Akın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.