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Aktüel

GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:38:42 -
GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya’nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Öz yönetimindeki 06 BKL 203 plakalı otomobil, Yunak-Akşehir kara yolunun 6. kilometresinde Halil İçen idaresindeki 42 Y 1423 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Esma Akın (65) yaralandı.

Konya ve Akşehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Esma Akın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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