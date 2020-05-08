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GÜNCELLEME - Konya'da duvar kırarak kuyumcu dükkanı soyan şüpheliler güvenlik kamerasında

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:58:40 -
GÜNCELLEME - Konya'da duvar kırarak kuyumcu dükkanı soyan şüpheliler güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'da bir kuaför dükkanının duvarını balyozla kırarak bitişiğindeki kuyumcuya giren iki zanlı, yaklaşık 200 bin lira değerindeki altınla kayıplara karıştı.

Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'nde, Ruhi D'ye ait kuaförün kilidini kırıp giren maskeli iki şüpheli, duvarı kırarak iş yerinin bitişiğindeki Mustafa A'ya ait kuyumcu dükkanına geçti.

Zanlılar, yaklaşık 200 bin lira değerindeki altını alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, iş yerinde inceleme yaptı.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kuyumcu dükkanının duvarı kırılarak soyulduğu anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, yüzleri kapalı iki zanlının, duvarı kırarak içeriye girdikten sonra aktif hale gelen alarmı devre dışı bırakmaları, ardından, tezgah ve vitrinden topladıkları altınları poşete doldurarak kırdıkları duvardan geçip kaçmaları yer alıyor.

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