GÜNCELLEME - Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Polis ekiplerince yakalanan Mehmet Demirbaş'ın katil zanlısı Ramazan Ş, arkadaşları Mustafa D. ve Furkan E'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Ramazan Ş, Mustafa D. ve Furkan E. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
- Olay
Merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Uzun Mehmet Sokak'ta Mehmet Demirbaş ve arkadaşları, önceki gün mahalledeki parkta kız arkadaşıyla tartışan Ramazan Ş'ye müdahale etmiş olay kavgaya dönüşmüştü. Mehmet Demirbaş ve arkadaşları ile zanlılar Ramazan Ş, Mustafa D. ve Furkan E. parkta dün tekrar karşılaşınca kavga etmiş, kavgada Mustafa D. yanında getirdiği tüfekle Demirbaş'a 3 el ateş etmiş, Demirbaş olay yerinde hayatını kaybetmişti.