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Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de halatın kopması sonucu asansör boşluğuna düşen 2 işçiden 1'i öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de halatın kopması sonucu asansör boşluğuna düşen 2 işçiden 1'i öldü

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Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:45:43 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de halatın kopması sonucu asansör boşluğuna düşen 2 işçiden 1'i öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, asansör kurulumu yaparken halatın kopması sonucu boşluğa düşüp yaralanan Suriye uyruklu 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Gülderen Sokak'taki 4 katlı apartman inşaatında asansör kurulumu yapan Suriye uyruklu A.A. ve M.E.H, halatın kopması sonucu asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçileri bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.E.H, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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