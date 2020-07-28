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Aktüel

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde orman yangını

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-28 15:06:24 -
GÜNCELLEME - Kırklareli'nde orman yangını

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çıkan orman yangınında 2,5 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Cami Kebir Mahallesi Bedre Kalesi mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, greyder ve iş makinesi sevk edildi.

Ekipler bölgenin kayalık olması nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdü.

Çalışmalara, 2 helikopter de destek verdi.

- Yangında 2,5 hektarlık alan zarar gördü

Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangına çok kısa sürede müdahalede bulunduklarını kaydeden Terzi, bölgenin taşlık olması nedeniyle çalışmaların büyük bir bölümünün havadan yapıldığını anlattı.

Terzi, yangında yaklaşık 2,5 hektarlık alanın zarar gördüğünü dile getirerek, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.



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