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Aktüel GÜNCELLEME - Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırı girişimine ilişkin gözaltındaki 5 kişi adliyeye sevk edildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırı girişimine ilişkin gözaltındaki 5 kişi adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:32:30 -
GÜNCELLEME - Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırı girişimine ilişkin gözaltındaki 5 kişi adliyeye sevk edildi

ANKARA (AA) - Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verecekler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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