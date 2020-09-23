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Aktüel GÜNCELLEME - Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırı girişimine ilişkin gözaltı sayısı 5'e çıktı
Aktüel

GÜNCELLEME - Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırı girişimine ilişkin gözaltı sayısı 5'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:32:56 -
GÜNCELLEME - Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırı girişimine ilişkin gözaltı sayısı 5'e çıktı

ANKARA (AA) - Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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