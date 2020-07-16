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GÜNCELLEME - Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kardeş tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-07-16 17:02:06 -
GÜNCELLEME - Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kardeş tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda Suriye uyruklu 3 kardeş tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları ve 2013-2015 yıllarında silahlı faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E, Hassan E. ve Abdulhalık E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Kocasinan ilçesinde önceki gün 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı yakalanmıştı.

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