  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Kayseri'de 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Kayseri'de 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi

ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:33:55 -
GÜNCELLEME - Kayseri'de 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında merkez Kocasinan ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, 20 kilogram kubar esrar ve 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Orhan Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının 21 Ekim'de Felahiye ilçesindeki bir evde 58 kilogram kubar esrar ele geçirilmesi ve yine aynı evde başka bir tarihte 2 kilogram esrar yakalanması olayının şüphelisi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler
Dünya

Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler

Tüm dünya ABD Başkanlık seçim sonuçlarına kilitlendi. Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye ba..
Türkiye’den kaçıp soluğu Amerika’da almıştı! ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı
Gündem

Türkiye’den kaçıp soluğu Amerika’da almıştı! ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı

Yayınladığı bir videoda Türkiye hakkında çirkin sözler sarf eden sosyal medyanın şişirdiği isimlerden Kerimcan Durmaz adlı şahıs, kaçtığı AB..
Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'
Dünya

Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'

ABD'de bir market zincirinde çalışan bir kadının sosyal medya hesabından yayınladığı istifa görüntüleri milyonlarca kez izlendi...
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay