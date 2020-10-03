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Aktüel GÜNCELLEME - Kartal'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kartal'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-03 07:14:13 -
GÜNCELLEME - Kartal'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alanın engebeli olması nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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