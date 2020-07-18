GÜNCELLEME - Kars'ta kuyuda biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu

KARS (AA) - Kars'ta kuyuda biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ, bir süre önce ev almak için İstanbul'dan Kars'a geldi. 8 gün önce Şehitler Mahallesi'nde ev bakan anne ile oğlundan bir daha haber alınamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce anne ile oğlunun bulunması için özel ekip kuruldu ve çalışmalara başlandı.

Çalışmalar sonucu, Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yanındaki kuyuda, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibinin yanı sıra sağlık, AFAD ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün'ün de aralarında bulunduğu savcılar olay yerine geldi. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Güvenlik güçlerinin incelemesi sonucu kuyudaki cesetlerin, kayıp Figen ve Mert Karadağ'a ait olduğu belirlendi.

Anne ve oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.