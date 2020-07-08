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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 ölü

- YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:38:17 -
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 ölü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

M.A'nın (30) kullandığı 46 ABK 970 plakalı motosiklet, merkez Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye (62) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.A ile D.K. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü ve yaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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