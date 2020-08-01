  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGINLA İLGİLİ SON DURUM EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-01 20:20:09 -
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki piknikçilerin yoğun bulunduğu Fırnız bölgesinde, iddiaya göre yol kenarına atılan sigara izmariti nedeniyle orman yangını çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, dozer, teknik personel ve işçilerle müdahale edildi.

Jandarma ve polis ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da yangın riskine karşı tahliye edildi.

Ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı