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Aktüel GÜNCELLEME - Jandarmanın sıkı takibi sonucu Iğdır'da 2 terörist sağ ele geçirildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Jandarmanın sıkı takibi sonucu Iğdır'da 2 terörist sağ ele geçirildi

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Yeniakit Publisher
2020-09-22 19:43:46 -
GÜNCELLEME - Jandarmanın sıkı takibi sonucu Iğdır'da 2 terörist sağ ele geçirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Iğdır kırsalında 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında 2 kadın teröristin sağ ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Iğdır kırsalında Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, dün terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü olarak ele geçirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Jandarma komando ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist, saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, 'teslim ol' çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

- Jandarmanın özel ikna timi getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sıcak çatışma sonrası Iğdır kırsalında saatlerce ikna çalışması. Jandarmanın özel ikna timi getirildi. İlk önce ses cihazlarıyla daha sonra yaklaşarak aileleri, çocuklukları ve bayramlar hatırlatıldı. İki terörist, saatler sonra, ikna oldu, teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.


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