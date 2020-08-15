GÜNCELLEME - İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, 2 helikopter ve ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Karaburun ilçesi Mordoğan mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.