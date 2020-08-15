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Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-15 13:13:58 -
GÜNCELLEME - İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, 2 helikopter ve ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Karaburun ilçesi Mordoğan mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



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