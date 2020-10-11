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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de "maske" uyarısında bulunan doktoru darbettiği öne sürülen iki kişi serbest bırakıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de "maske" uyarısında bulunan doktoru darbettiği öne sürülen iki kişi serbest bırakıldı

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Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:31:11 -
GÜNCELLEME - İzmir'de "maske" uyarısında bulunan doktoru darbettiği öne sürülen iki kişi serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de acil serviste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takmaları gerektiğini söyleyen doktoru darbedip bıçakla tehdit ettiği iddia edilen biri kadın iki kişi serbest bırakıldı.

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinin acil servisine kalp rahatsızlığı nedeniyle gelen G.B'nin tedavisinin ardından doktor M.B, maske uyarısında bulundu.

Uyarı nedeniyle hasta yakını Ö.Ş. ile doktor M.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hastane polisi olaya müdahale etti. M.B, Ö.Ş'nin kendisini darbedip bıçak çektiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hastaneye gelen ekipler, G.B. ve Ö.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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