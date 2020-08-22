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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:50:49 -
GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Düzce Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki iki helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.



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