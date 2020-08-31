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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan makilik yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan makilik yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-31 21:54:42 -
GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan makilik yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gökdere Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir amfibik uçak, 4 helikopter ve 22 arazöz ve yer ekipleri müdahale etti.

Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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