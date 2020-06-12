GÜNCELLEME - İzmir merkezli FETÖ operasyonunda Eskişehir'de yakalanan 18 askerden 6'sı tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
ESKİŞEHİR (AA) - İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 18 muvazzaf askerden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 9 Haziran'da İzmir merkezli 26 ilde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 12 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 26 ilde 9 Haziran'da 181'i muvazzaf 191 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.