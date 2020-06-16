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GÜNCELLEME - İzmir merkezli 56 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Operasyonda 112 kişi gözaltına alındı - Şüphelilerin tamamının astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:12:19 -
GÜNCELLEME - İzmir merkezli 56 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 56 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 119'u muvazzaf 167 şüpheliden 112'si gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 167 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 56 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilenlen 167 zanlıdan 79'unun Kara Kuvvetleri, 13'ünün Hava Kuvvetleri, 66'sının Jandarma ve 9'unun Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 119'unun da halen görev yaptığı öğrenildi.

Operasyonda, 112 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

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