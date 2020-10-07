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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon

Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI VE AYRINTILAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:13:05 -
GÜNCELLEME - İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü MLKP’ye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün propagandasını yaptıkları iddia edilen 24 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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