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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul'da FETÖ'den aranan şüphelilere yönelik operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul'da FETÖ'den aranan şüphelilere yönelik operasyon

Terör örgütünün farklı meslek gruplarındaki yapılanmaları içerisinde yer aldıkları belirtilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - İstanbul'da 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI ALINANLARIN SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:17:42 -
GÜNCELLEME - İstanbul'da FETÖ'den aranan şüphelilere yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çeşitli meslek gruplarındaki yapılanmalarında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 28'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarındaki yapılanmalarında yer aldıkları belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması amacıyla örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 27 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve para ele geçirildi.

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