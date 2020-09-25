  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

Örgütün üniversite yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 58'i aktif görevde olan 71 akademisyen ile idari personelden 56'sı yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-25 19:13:13 -
GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı alınan 71 kişiden 56'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ByLock çözümlemeleri sonrası örgütle bağlantısı tespit edilen ve 58'i aktif görevde bulunan 71 akademisyen ile idari personel hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerinin, İstanbul merkezli 26 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 56 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 15 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı
Gündem

Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı

Bir kilisenin mensuplarının koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı online toplantıda büyük bir skandal yaşandı. Bir grup hacker toplantıyı..
Bakan Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'dan açıklamalarda bulunarak, 'Vaka artışı hızı kontrol altında' dedi.
‘Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu derhal gitsin’ HDP’ye operasyon sonrası CHP’de paçalar tutuştu
Siyaset

‘Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu derhal gitsin’ HDP’ye operasyon sonrası CHP’de paçalar tutuştu

6-8 Ekim olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP’liler, CHP’yi tedirgin etti. İttifakın yara alacağından endişe eden İlhan Cihaner, CHP Gene..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı