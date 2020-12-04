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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alınması
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alınması

Yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerinin askıya alındığı İstanbul Boğazı, saat 14.00 itibarıyla çift yönlü olarak yeniden açıldı İSTANBUL BOĞAZI'NIN GEMİ GEÇİŞİNE AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:40:58 -
GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alınması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda, yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi geçişlerinin saat 14.00 itibarıyla yeniden başladığı bildirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

İstanbul Boğazı'nda görüşün 1 milin üzerine çıkmasıyla gemi trafiğinin, saat 14.00'te çift yönlü yeniden başladığı duyuruldu.



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