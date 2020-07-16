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GÜNCELLEME - İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-16 00:44:43 -
GÜNCELLEME - İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Twitter üzerinden İslam'a ve Hz.Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Fatih'teki evinde gözaltına alınan şüpheli M.C.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli M.S.C., nöbetçi hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

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