  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı

Kars'ta, Kobani olaylarına ilişkin gözaltına Bilgen hava yolu ile Ankara'ya gönderildi BİLGEN'İN ANKARA'YA GÖNDERİLMESİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:45:41 -
GÜNCELLEME - HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı

KARS (AA) - HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde bulunan Ayhan Bilgen'in evinde arama yaptı.

Gözaltına alınarak zırhlı polis aracına bindirilen Bilgen daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu sırada Bilgen'in evinin önünde toplanan bazı partililer duruma tepki gösterdi.

Bilgen, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında polislerce yeniden zırhlı araca konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Kars Harakani Havalimanı'na getirilen Bilgen, uçakla soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

Polis ekipleri Bilgen'in götürülüşü sırasında havalimanı etrafında da yoğun güvenlik önlemi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti!
Gündem

Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti! "Bunları erkekler yapsa..."

Taksim İstiklal Caddesi'nde 2 laikçi genç kızın yaptığı ahlaksızlık görenlere 'pes' dedirtti. 2 genç kız İstiklal Caddesi'nde tanımadıkları ..
‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri
Dünya

‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri

Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Ali Er, Türkiye’nin çoklu cephelerde sıkıştırılarak tuzağa düşürülebileceğin..
HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı
Siyaset

HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı

Halka hizmet etmeye çalıştığı için parti içinde çeşitli hakaretlere ve iftiralara maruz kaldığını söyleyen HDP’li Hoşhaber Belediye Başkanı ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı