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Aktüel GÜNCELLEME - HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası
Aktüel

GÜNCELLEME - HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası

DAVA DOSYASINDAN DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:22:36 -
GÜNCELLEME - HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası

DİYARBAKIR (AA) - HDP Milletvekili Remziye Tosun'a, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

HDP Milletvekili Tosun'un, Sur ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Tosun'un katılmadığı duruşmada, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Tosun'un terör örgütü PKK/KCK hiyerarşik yapısına girerek, örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu gerekçe göstererek, cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Tosun'un avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Milletvekili Tosun'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası ve ceza miktarı gözetilerek yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Öte yandan mahkeme, karar kesinleştiğinde bir örneğinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

- Tanıkların dava dosyasında yer alan ifadeleri

Dava dosyasında, bazı tanıkların verdiği ifadede Tosun'un birçok terör faaliyetinde bulunduğuna ilişkin iddialar yer aldı.

Tanıklar ifadelerinde, Sur ilçesinde 2015 yılında terör örgütünün sözde "özerklik" ilanının ardından Tosun'un PKK mensuplarına katılarak güvenlik güçlerine yönelik silahlı çatışmaya girdiği, yaralanan örgüt üyelerinin tedavilerini gerçekleştirdiği, örgüt üyelerinin yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için diğer örgüt üyelerine yardım ettiğini bildirdi.

Tosun'un, örgütün kırsal yapılanmasına katılan İ.H.K ve İran uyruklu örgüt mensubunu Sur ilçesinde bulunan ikametinde saklayarak yer temin ettiği, İ.H.K'yi ikametine gelen örgüt üyelerine teslim ederek örgüte eleman kazandırdığı da tanık beyanlarında yer aldı.

3 Mart 2016'da bazı örgüt mensupları ile güvenlik güçlerine teslim olan Tosun'dan alınan örneklerde, atış artıklarında bulunan parlayıcı madde ve kimyasal kalıntılar tespit edildiği, örgütsel dokümanlarda bilgilerinin bulunduğu belirlendi.

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