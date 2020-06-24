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Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-24 21:15:59 -
GÜNCELLEME - Hatay'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Modern Evler Mahallesi'ndeki büfe önünde toplanan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

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