GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 10 arazöz, 5 su tankı ve iş makinesiyle alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.