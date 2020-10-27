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Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:42:29 -
GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 10 arazöz, 5 su tankı ve iş makinesiyle alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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