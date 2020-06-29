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Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangında 3 hektar alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:27:28 -
GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çerçikaya mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, greyder, 6 arazöz, 3 su tankeri ile 2 ilk müdahale aracı gönderildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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