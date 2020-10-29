GÜNCELLEME - Hatay'da banyosunda 98 kilogram esrar bulunan evdeki 3 Suriyeli tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evin banyosunda 98 kilo 125 gram esrar ele geçirildi, Suriyeli 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu bilgisini aldıkları Alparslan Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Ekipler, evin banyosunda poşetler içinde 98 kilo 125 gram esrar ele geçirdi, Suriye uyruklu Z.H, N.A.A. ve M.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.